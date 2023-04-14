По программе энергосбережения АО «Транснефть-Верхняя Волга» в первом квартале 2023 года сэкономило 13,3 млн рублей

В первом квартале этого года АО «Транснефть-Верхняя Волга» за счет технических мероприятий по снижению затрат на электроэнергию сэкономило 13,3 млн рублей. На предприятии продолжается успешная реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Об этом сообщили в службе общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга».

С января по март 2023 года на предприятии снизилось на 2,3% потребление электроэнергии. Это позволило сэкономить 2,1 млн кВт*ч.

На предприятии ведется оптимизация технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов, периодическая очистка внутренней поверхности магистральных трубопроводов и фильтров-грязеуловителей от парафинистых отложений.

В первом квартале предприятие заменило четыре магистральных электронасосных агрегата в комплекте с электродвигателями в рамках программы технического перевооружения на нефтеперекачивающих станциях «Степаньково», «Залесье», а также насосное оборудование на линейной производственно-диспетчерской станции «Староликеево» и НПС «Прудки». Как отмечают в службе коммуникаций, новое оборудование обладает повышенным КПД, улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками. Это позволяет оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти, а также значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта.

Также для снижения потребления электроэнергии отремонтировали систему теплопотребления зданий промежуточной перекачивающей станции «Второво» и НПС «Горький». На нефтеперекачивающих станциях «Мелковка», «Макарьево», ЛПДС «Воротынец», а также в здании аппарата управления Марийского районного нефтепроводного управления установили программируемые электронные радиаторные термостатические регуляторы в системах отопления. Ремонт тепловых сетей выполнили на базе производственного обслуживания и Центральном складе Рязанского РНУ. Кроме того, на Великолукском заводе «Транснефтемаш» начали работы по теплоизоляции арматуры, неподвижных опор тепловых сетей и автоматизации двух тепловых пунктов.

- Модернизация теплосетей позволит существенно снизить теплопотери, затраты на потребление котельно-печного топлива, а также обеспечить бесперебойную работу производственных объектов в отопительный сезон, - отмечают в компании.

Предприятие также оптимизирует маршруты перевозок, исключает случаи непроизводственных пробегов. Так, за три месяца удалось сэкономить 7,3 тонны условного топлива.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» активно популяризирует принципы бережного отношения к ресурсам в обществе. Специалисты компании проводят конференции в общеобразовательных учреждениях, экскурсии учащихся на нефтеперекачивающие станции. Кроме того, организуют фотоконкурсы и конкурсы детских рисунков, проводят тематические мероприятия в школах с демонстрацией фильмов о способах энергосбережения и повышения энергоэффективности.