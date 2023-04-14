На Прижелезнодорожной улице в Рязани появилась скульптура, похожая на памятник «Тыл - фронту». Фото: t.me/gulyaka62

В Рязани на улице Прижелезнодорожной в Рязани появилась скульптура, похожая на известный памятник «Тыл - фронту». Как сообщает Telegram-канал «Рязанский гуляка» арт-объект установили около пункта приема металлолома. Он, собственно, и изготовлен из вторсырья.

Приемщики рассказали, что вдохновлялись именно монументом в Магнитогорске, которым создатели увековечили трудовой подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны.