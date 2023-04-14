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НовостиОбщество14 апреля 2023 8:33

На Прижелезнодорожной улице в Рязани появилась скульптура, похожая на памятник «Тыл - фронту»

Ее установили у местного пункта приема металлолома, и изготовлена она из вторсырья
Источник:kp.ru
На Прижелезнодорожной улице в Рязани появилась скульптура, похожая на памятник «Тыл - фронту». Фото: t.me/gulyaka62

На Прижелезнодорожной улице в Рязани появилась скульптура, похожая на памятник «Тыл - фронту». Фото: t.me/gulyaka62

В Рязани на улице Прижелезнодорожной в Рязани появилась скульптура, похожая на известный памятник «Тыл - фронту». Как сообщает Telegram-канал «Рязанский гуляка» арт-объект установили около пункта приема металлолома. Он, собственно, и изготовлен из вторсырья.

Приемщики рассказали, что вдохновлялись именно монументом в Магнитогорске, которым создатели увековечили трудовой подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны.