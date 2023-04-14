От антикварных пистолетов до автомата Калашникова. Силовики обнаружили под Рязанью арсенал огнестрельного оружия

Под Рязанью обнаружили мощный арсенал огнестрельного оружия.

На въезде в Рязань силовики задержали иномарку в которой находился владелец солидного арсенала огнестрельного оружия, сообщает региональное УМВД.

Бельгийский пистолет 1905 года - Warnant brevett.

По информации полиции, в подвале дома жителя Клепиковского района обнаружили более полутора тысяч патронов и 15 единиц огнестрельного оружия. Среди них – автомат Калашникова, карабин, два обреза винтовок Мосина, обрез мелкокалиберной винтовки, две мелкокалиберные винтовки, ружье, семь пистолетов, в том числе антикварные иностранные образцы.

Антикварный образец огнестрельного оружия в арсенале рязанца.

Экспертиза подтвердила, что все изъятое оружие пригодно для стрельбы.

В подвале дома нашли мощный аресенал оружия.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).