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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 20:10

«Летчики все равно умудряются». В Песочне Skoda столкнулась с другой легковушкой

В Песочне произошла авария с двумя легковушками
Источник:kp.ru
В Песочне Skoda столкнулась с другой легковушкой. Фото: https://t.me/rznlifetg.

В Песочне Skoda столкнулась с другой легковушкой. Фото: https://t.me/rznlifetg.

Вечером в четверг, 13 апреля, в рязанском районе Песочня произошло ДТП с участием легковушек. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Rzn life».

Уточняется, что авария случилась на пересечении улиц Тимуровцев и Зубковой. Столкнулись две иномарки – одна из машин Skoda.

- Летчики, там камера на 40, все равно умудряются, - прокомментировал житель Рязани.

По данным сервиса Яндекс.пробки, на данном участке дороги образовалась крупная пробка.

Подробности происшествия выясняются. О пострадавших ничего не известно.

Ранее вечером в центе Рязани произошло ДТП с пассажирским автобусом. Пострадали три человека, включая пассажиров.