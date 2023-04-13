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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 19:35

«Неподкупный»: шацкий полицейский отказался от взятки иностранца

Перед судом предстанет иностранец, пытавшийся «всунуть» взятку шацкому сотруднику полиции
Источник:kp.ru
Перед судом предстанет иностранец, пытавшийся «всунуть» взятку шацкому сотруднику полиции.

Перед судом предстанет иностранец, пытавшийся «всунуть» взятку шацкому сотруднику полиции.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Сасове предстанет перед судом 54-летний мужчина, пытавшийся дать полицейскому взятку. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Рязанской области 13 апреля.

По информации следственного комитета, 2 февраля текущего года иностранец попробовал вручить сотруднику полиции взятку в размере 50 тысяч рублей, чтобы тот не привлекал к административной ответственности четырех мигрантов. Ничего не получилось: полицейский оказался честным человеком и отказался от денег.

Так, наглеца обвинили в покушении на дачу взятки должностному лицу по части третьей статьи 30, а также части третьей статьи 291 УК РФ. Доказательств достаточно, чтобы дело рассмотрели в суде по существу.