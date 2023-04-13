В ДТП с пассажирским автобусом на улице Ленина пострадали три человека

ДТП с тремя пострадавшими произошло на улице Ленина в Рязани. Фото: https://t.me/Ryazancity62.

Вечером в четверг, 13 апреля, в самом центре Рязани произошло серьезное ДТП. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

Авария случилась около 20:00 на площади Ленина. По предварительной информации полиции, водитель ВАЗа-2101 столкнулся с пассажирским автобусом Peugeot Boxer.

В результате происшествия пострадали трое: водитель легковушки, а также двое пассажиров. Их с травмами госпитализировали в больницу. Уточняется, что из несовершеннолетних никто не пострадал.

На месте работали сотрудники ГИБДД. По факту аварии проводится проверка.