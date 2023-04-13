На 13 апреля уровень воды в Оке в черте Рязани снизился еще на 13 см

Еще на 13 см снизился уровень воды в Оке в черте Рязани за сутки. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Делимся свежими данными о половодье 2023 года на рязанских водоемах. Сводку опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.

Еще на 13 сантиметров понизился уровень воды в Оке в черте Рязани за сутки, составляя теперь 507 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. В области также наблюдается снижение:

- у села Старая Рязань – на 17 сантиметров в реке Оке (составляет 601 сантиметр выше нулевой отметки гидрологического поста);

- в Касимове – на 8 сантиметров в реке Оке (составляет 645 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста;

- в Троице – уровень воды в реке Ранова понизился на 11 сантиметров и составляет 549 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

- у Скопина – на 2 сантиметра в реке Верда (составляет 120 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста).

Наоборот повысился уровень в реках Мокша (в Кадоме) и Проня (в Быкове) на 11 и на 16 сантиметров.

Кроме того, от воды всего лишь за сутки освободились 15 приусадебных участков. В Рязани – 2 участка, в Кадоме – 9 участков, а также один участок автодороги в селе Чермные.

Подтопленными остаются четыре низководных моста:

- в Старожиловском районе – 1;

- в Спасском районе – 2;

- в Шиловском районе – 1.

Под водой все еще пять участков автомобильных дорог: два в Рязанском районе, один в Ермишинском и два в Спасском.

120 приусадебных участков (в Борках – 71, в Рязанском районе – 44, в Кадомском районе - 5) также подтоплены.

Вода отрезала шесть населенных пунктов: по два – на территории Старожиловского района и Рязанского района, по одному в Шиловском районе и Ермишинском.

В регионе действуют четыре лодочные переправы.