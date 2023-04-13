На 13 апреля уровень воды в Оке в черте Рязани снизился еще на 13 см

Еще на 13 см снизился уровень воды в Оке в черте Рязани за сутки.
Фото: Елена ЦЫГАНКОВА
Делимся свежими данными о половодье 2023 года на рязанских водоемах. Сводку опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Еще на 13 сантиметров понизился уровень воды в Оке в черте Рязани за сутки, составляя теперь 507 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. В области также наблюдается снижение:
- у села Старая Рязань – на 17 сантиметров в реке Оке (составляет 601 сантиметр выше нулевой отметки гидрологического поста);
- в Касимове – на 8 сантиметров в реке Оке (составляет 645 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста;
- в Троице – уровень воды в реке Ранова понизился на 11 сантиметров и составляет 549 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.
- у Скопина – на 2 сантиметра в реке Верда (составляет 120 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста).
Наоборот повысился уровень в реках Мокша (в Кадоме) и Проня (в Быкове) на 11 и на 16 сантиметров.
Кроме того, от воды всего лишь за сутки освободились 15 приусадебных участков. В Рязани – 2 участка, в Кадоме – 9 участков, а также один участок автодороги в селе Чермные.
Подтопленными остаются четыре низководных моста:
- в Старожиловском районе – 1;
- в Спасском районе – 2;
- в Шиловском районе – 1.
Под водой все еще пять участков автомобильных дорог: два в Рязанском районе, один в Ермишинском и два в Спасском.
120 приусадебных участков (в Борках – 71, в Рязанском районе – 44, в Кадомском районе - 5) также подтоплены.
Вода отрезала шесть населенных пунктов: по два – на территории Старожиловского района и Рязанского района, по одному в Шиловском районе и Ермишинском.
В регионе действуют четыре лодочные переправы.