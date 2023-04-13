Мы не требуем «мерседесы». Водители скорой помощи взбунтовались из-за ужасного автопарка

Водители скорой помощи подняли бунт из-за ужасного состояния автопарка.

В Рязани 10 апреля на станции скорой медицинской помощи (ССМП) водители «скорой» устроили бунт, частично перекрыв выезд из медучреждения. На место выезжали силовики. Об этом пишет «Новая газета» 13 апреля, ссылаясь на рассказ самих бунтовщиков.

Речь идет о недовольстве настоящего состояния автопарка. Сообщается, что практически все автомобили скорой помощи непригодны для работы и находятся в аварийном состоянии. Машины ездят без техосмотра, а также запасных колес.

- Мы не требуем «мерседесы» или зарплаты по сто тысяч. Мы требуем исполнения законодательства – дайте нам нормально работать, - восклицают работники.

В начале недели, 10 апреля, губернатор Рязанской области должен был лично вручить сельским водителям ключи от новых машин. До перегона в область автомобили находились в парке ССМП. Сотрудники станции решили перегородить им выезд своими личными автомобилями.

- Мы так ждали эти машины… а их в районы. Да на них там не ездят, туда УАЗики нужны! Я был в Шацке на скорой, у них ГАЗели стоят в гараже, а по району две «буханки» колесят. По райцентру им и одной ГАЗели хватает, - объяснил один из участников бунта.

В утренние часы во дворе ССМП также собралось порядка 60 водителей, чтобы поговорить с губернатором. Однако их «встретили» сотрудники полиции и Госавтоинспекции. По словам недовольных, удалось решить все мирным путем.

Так, 26 новых машин - 21 из них на базе ГАЗ и пять УАЗов - все же доехали до районов.

В пресс-службе областного правительства заявили, что для города купят еще минимум десять авто для скорой помощи. В ответ водители просят 27 единиц техники и очень срочно.

Кроме того, шоферы пожаловались на свою зарплату – до 19 тысяч в месяц, у некоторых из-за большого стажа она составляет 26 тысяч рублей.

- Люди уходят от отчаяния – за год уволились 150 водителей высочайшего класса. Только за неделю заявления написали еще пятеро, - рассказали работники ССМП.