14 апреля в Рязанской области ожидается сильный ветер и до +11 градусов. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Стало известно, какая погода будет в пятницу, 14 апреля. Прогнозом поделилось ГУ МЧС России по Рязанской области.

В регионе небо будет облачным, но с прояснениями. Осадков не прогнозируют. Ночью столбики термометра покажут отметки -1…+4 градусов Цельсия. А днем 14 апреля станет потеплее - от +6 до +11 градусов.

Подует сильный северо-восточный ветер, со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами порывы ветра будут достигать от 13 до 18 м/с. Зато атмосферное давление, по словам специалистов из центра погоды Фобос, в пределах нормы.