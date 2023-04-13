Угодивший в яму на М-5 «Урал» рязанский водитель взыскал через суд 85 тыс. рублей

Октябрьский районный суд Рязани удовлетворил иск автомобилиста, угодившего на своей машине в яму на М-5 «Урал». Инцидент произошел на 310 километре трассы в Путятинском районе.

«Повреждения дорожного полотна были зафиксированы прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД. Установлено, что размеры ям (выбоин) превышают допустимые ГОСТом параметры», - следует из материалов гражданского дела.

Чтобы отремонтировать машину, истец потратил почти 85 тыс. рублей. Эту сумму суд и взыскал у организации, в ведении которой находится участок. Также ответчик должен компенсировать автовладельцу судебные расходы.