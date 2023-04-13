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НовостиОбщество13 апреля 2023 13:02

Все из-за использования пестицидов. ООО Эко-Агроферма «Михайловская» отнесли к чрезвычайно опасной категории риска

ООО Эко-Агроферма «Михайловская» отнесли к чрезвычайно опасной категории риска
Источник:kp.ru
Сельскохозяйственную компанию отнесли к чрезвычайно опасной категории риска из-за работы с химикатами.

Сельскохозяйственную компанию отнесли к чрезвычайно опасной категории риска из-за работы с химикатами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ООО Эко-Агроферма «Михайловская» специалисты рязанского Россельхознадзора отнесли к чрезвычайно высокой категории риска в связи с использованием пестицидов, отнесенных ко 2 классу опасности для человека. Об это сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники управления во время профилактического визита выявили небольшие нарушения. В частности, в ООО не ведут специальный журнал применения пестицидов и агрохимикатов. На основании этого юридическому лицу объявили предостережение.

По итогам визита, деятельность ООО Эко-Агроферма «Михайловская» отнесли к категории чрезвычайно высокого риска.