Начальник госжилинспекции представила доклад депутатам Рязанской областной Думы

Фото: rznoblduma.ru

12 апреля перед депутатами Рязанский областной Думы выступила начальник региональной госжилинспекции Татьяна Тарасюк. В рамках «правительственного часа» она представила доклад о работе в 2022 году по выявлению и предупреждению нарушений в сфере ЖКХ, а также ответила на вопросы парламентариев.

По словам Татьяны Тарасюк, в соответствии с законодательством акцент госжилинспекции был смещен с проверок на профилактику нарушений. В 2022 году в ходе выездов на придомовые территории специалисты выдали управляющим организациям 640 предупреждений. При рассмотрении обращений (их поступило более 13 тыс.) госжилинспекция выявила 1,4 тыс. нарушений.

«Управляющим организациям выдано 126 предписаний и 1159 предостережений. Сумма наложенных штрафов составила почти 1,9 миллиона рублей», - приводит данные из доклада пресс-служба Рязоблдумы.

Депутатов, задававших вопросы, интересовали меры воздействия на недобросовестные управляющие организации. Так, Григорию Парсентьеву глава ГЖИ пояснила насчет ответственности за сокрытие расходов, а Татьяне Гусевой - о порядке лишения УК лицензий.

Вопрос Татьяны Бариновой касался смены УК в многоквартирных домах. По словам Татьяны Тарасюк, собственники принимали такие решения менее чем в 2% жилого фонда. Протоколы общих собраний направляются в ГЖИ для размещения на официальном ресурсе.

По итогам «правительственного часа» профильный комитет подготовит проект постановления с замечаниями в адрес ГЖИ и вынесет его на рассмотрение Рязоблдумы.