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НовостиПолитика13 апреля 2023 11:35

Иван Бахилов стал главой администрации Касимова

После назначения он заявил, что кадровой революции не будет
Источник:kp.ru
Иван Бахилов стал главой администрации города Касимова.

Иван Бахилов стал главой администрации города Касимова.

13 апреля в Касимове местная Дума подвела итоги конкурса на должность главы администрации города. По его итогам контракт заключен с Иваном Бахиловым, который накануне сложил полномочия главы администрации Касимовского района.

Бахилов заявил, что до 1 июня планирует проехать по всем предприятиям, учреждениям, улицам, пообщаться с руководителями, жителями.

«Что касается кадров – суперреволюции не будет», - цитирует Бахилова издательство «Пресса».

К исполнению своих обязанностей руководитель приступит 14 апреля.

Ранее Бахилов работал заместителем начальника УМВД России по Рязанской области - начальником полиции, возглавлял УМВД по Республике Адыгея.

Главой администрации Касимовского района Бахилов пробыл всего год - с марта 2022-го.