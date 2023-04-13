АО «Транснефть-Верхняя Волга» подготовило свой флот к навигационному сезону

АО «Транснефть-Верхняя Волга» полностью подготовило все свои суда к навигационному периоду. Об этом сообщили в службе общественных коммуникаций компании.

Флот предприятия включает три катера-буксировщика («Барьер-52», «Рубеж-52» и «Пилигрим») и четыре буксирных катера. А также в состав флота входит семь судов-площадок катамаранного типа, 69 единиц маломерного флота и других плавсредств.

Предприятие использует суда для решения различных сезонных производственных задач, направленных на повышение надежности инфраструктуры и обеспечения бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов. В частности, с помощью плавсредств проводят дополнительный мониторинг состояния подводных переходов магистральных трубопроводов через водные преграды.

Также по воде оперативно доставляют ремонтные бригады в труднодоступные места, в том числе во время весеннего половодья. Кроме того, с помощью плавсредств устанавливают боновые заграждения в случае нештатных ситуаций на акваториях.

К началу сезона провели техобслуживание и ремонт корпусов маломерных судов, их двигателей, а также узлов и механизмов, навигационного оборудования, средств звуковой и световой сигнализаций. Проверили состояние аварийно-спасательного имущества, средств пожаротушения и оказания первой помощи. Экипажи на вверенных судах завершили комплекс классификационной подготовки.

- Весь флот прошел процедуру необходимых освидетельствований, технического осмотра контролирующими органами российского речного регистра и государственной инспекции по маломерным судам, а также проверку на соответствие санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим требованиям, - отметили в пресс-службе.

Как только пройдет весенний ледоход, все суда «Транснефть-Верхняя Волга» введут в эксплуатацию.