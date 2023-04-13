Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 апреля 2023 11:14

Хирург Копейкин станет заместителем главврача рязанской БСМП

Заместителем главврача рязанской БСМП назначат Александра Копейкина
Источник:kp.ru
Александр Копейкин будет назначен заместителем главврача рязанской БСМП. Фото: РОО "Единая Россия".

Александр Копейкин будет назначен заместителем главврача рязанской БСМП. Фото: РОО "Единая Россия".

Вместо Алексея Егорова заместителем главврача по медицинской части рязанской БСМП будет врач-хирург Александр Копейкин. Специалист уже занимал в больнице скорой медицинской помощи эту должность, когда учреждением руководил Сергей Тарасенко. Последнего не так давно вновь назначили главврачом.

Александр Копейкин является доцентом кафедры хирургии, акушерства и гинекологии РязГМУ, в настоящее время работает заведующим травмоцентра рязанской ОКБ.

Кадровые перестановки в рязанской БСМП продолжаются.