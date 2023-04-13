Хирург Копейкин станет заместителем главврача рязанской БСМП

Александр Копейкин будет назначен заместителем главврача рязанской БСМП. Фото: РОО "Единая Россия".

Вместо Алексея Егорова заместителем главврача по медицинской части рязанской БСМП будет врач-хирург Александр Копейкин. Специалист уже занимал в больнице скорой медицинской помощи эту должность, когда учреждением руководил Сергей Тарасенко. Последнего не так давно вновь назначили главврачом.

Александр Копейкин является доцентом кафедры хирургии, акушерства и гинекологии РязГМУ, в настоящее время работает заведующим травмоцентра рязанской ОКБ.

Кадровые перестановки в рязанской БСМП продолжаются.