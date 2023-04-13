На развитие физкультуры и спорта в Рязанской области выделены дополнительные средства

Аккумулирование неизрасходованных остатков средств областного и федерального бюджетов за прошлый год позволило увеличить финансирование ряда проектов по госпрограмме Рязанской области «Развитие физической культуры и спорта».

Более 58 млн рублей направят на обустройство крытого футбольного манежа в Рязани. Объект планируют открыть в сентябре текущего года. Свыше 10 млн предусмотрено на подготовку проектно-сметной документации по строительству 50-ти метрового бассейна в областном центре. Еще порядка 29 млн направят на строительство основания под физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в селе Успенском Скопинского района. Объекты возводятся в рамках реализации партийного проекта «Детский спорт» и народной программы «Единой России».

Кроме того, 35 млн рублей в качестве субсидии предусмотрено для финансирования работ по строительству ФОК открытого типа в школе №58 Рязани. На приобретение хоккейной коробки, соответствующей новым стандартам и требованиям ВХЛ, для Ледового дворца Рязани выделяется 15 млн рублей.

«Мы серьезно занимаемся развитием физической культуры и спорта. У нас большое количество планов, и они реализуются», – сказал губернатор, секретарь регионального отделения Павел Малков, комментируя отчет министра.