От жильцов обрушившегося дома на улице Пушкина в Рязани потребовали покинуть квартиры

Администрация Рязани резко изменила свою позицию после 27 марта, когда прошла встреча с участием руководителя СУ СКР по Рязанской области.

Горадминистрация потребовала от жильцов обрушившегося дома 47к2 на улице Пушкина в Рязани срочно покинуть свои квартиры. Чиновники направили собственникам уведомления, в которых извещают, что дальнейшее проживание там угрожает жизни и здоровью. В тексте сказано, что решение об отселении принято комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС 30 марта.

Людей фактически обязывают переехать в маневренный фонд на неопределенный срок, возлагая ответственность за дальнейшее проживание в доме на них самих:

«В случае, если вами не будут приняты меры по освобождению жилых помещений или принято решение о дальнейшем проживании в доме, угрожающем обрушением несущих конструкций, ответственность за причинение вам и проживающим в жилых помещениях лицам, физического, морального и материального ущерба несете вы», – говорится в документе, который публикует «ВидСбоку».

В случае отказа того или иного собственника мэрия намерена добиваться выселения через суд. По данным издания, люди пока живут в шести квартирах из 16.

После взрыва в декабре 2022 года администрация Рязани неоднократно заявляла о намерении восстановить дом. Резко изменили свою позицию чиновники лишь после 27 марта, когда руководитель СК СКР по Рязанской области Владимир Никешкин огласил вывод экспертизы в рамках уголовного дела: «Указанное здание находится в аварийном состоянии и рекомендуется провести отселение из него жильцов».