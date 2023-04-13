На Пасху и Красную горку к рязанским кладбищам пустят дополнительные автобусы и выделят для них полосу

Под православные праздники администрация Рязани усилит транспортное обслуживание кладбищ.

16 и 23 апреля, на Пасху и Красную горку, в Рязани увеличат количество автобусов, следующих к городским кладбищам - Богородскому, Новогражданскому, Новому, Воскресенскому и Преображенскому. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На маршруте №2 «Рязань-2 - кладбище Богородское» будут работать восемь машин.

«Автобусы маршрута №6 «ул. Новоселов, 60 – мкр. Братиславский» из мкр. Дашково-Песочня будут следовать до остановочного пункта «Богородское кладбище» до 15.00. Маршрут будет обслуживать 6 автобусов большого класса», - информирует мэрия.

Также власти в указанные даты решили с 6:00 до 15:00 организовать для автобусов выделенную полосу от перекрестка улиц Черновицкой и Щорса до Ряжского шоссе.

«На время работы выделенной полосы будут установлены предупреждающие дорожные знаки», - отметили чиновники.

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