«Имеет объективную возможность скрыться». Главврача рязанского Центра гигиены и эпидемиологии Паненкову оставили в СИЗО

Главврача Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области оставили под стражей.

Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области (структура Роспотребнадзора – Ред.) Елена Паненкова останется под стражей в СИЗО до 14 мая включительно. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда Рязани.

12 апреля обвиняемой в получении взяток (21 эпизод) на сумму более 15,7 млн рублей продлили срок содержания под стражей.

«Учитывая реальную возможность назначения наказания в виде лишения свободы на срок до 20 лет, наличие объективной возможности скрыться, срок содержания под стражей продлен до 14 мая 2023 года включительно», - говорится в постановлении суда.

По версии следствия, Паненкова с сентября 2019 года по декабрь 2022 года лично и через посредников получила от сотрудников взятки на общую сумму не менее 15 710 000 рублей (читать подробнее).

Руководство рязанского Роспотребнадзора наотрез отказывается называть имя специалиста, который вместо Паненковой, пока та под стражей, руководит Центром гигиены эпидемиологии вместо.

Постановление о продлении меры пресечения в законную силу не вступило.