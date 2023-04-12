В Рязоблдуме 12 апреля подробно обсудили вопросы развития общественного транспорта

В Рязоблдуме обсудили вопросы развития транспорта.

12 апреля в Рязанской областной Думе прошел «правительственный час», посвященный вопросам развития общественного транспорта в Рязани. Депутаты задавали вопросы главе городской администрации Елене Сорокиной и региональному министру транспорта и автодорог Павлу Супруну. Парламентарии затронули широкий круг тем - от актуальных проблем до перспектив развития сферы регулярных пассажирских перевозок.

По словам Елены Сорокиной, в ходе разработки комплексной схемы организации транспортного обслуживания (ее планируется представить в июне 2023 года) удалось выработать три сценария совершенствования маршрутной сети. Продолжается обновление автопарка: помимо уже приобретенной техники МУП «УРТ» закупит 47 автобусов в 2023 году и 20 в 2024-м.

Как раз за счет новых автобусов горадминистрация рассчитывает бороться с проблемой долгого ожидания транспорта горожанами в вечернее время. Этому был посвящен вопрос депутата Никиты Усачева. На качестве работы перевозчиков и необходимости усиления контроля обратили внимание депутаты Григорий Парсентьев и Татьяна Гусева. Елена Сорокина признала наличие проблем с исполнением графиков движения коммерческим транспортом, работающим по нерегулируемому тарифу.

«Для решения данного вопроса нами введено условие для выплаты субсидий по льготникам – выполнение не менее 80% рейсов от плана установленного расписанием, в том числе в вечернее время. С момента ввода данного критерия процент выполнения расписания существенно возрос», - привела пример работы в данном направлении докладчица.

Депутат Андрей Глазунов поинтересовался перспективами развития электрического транспорта и сети электрозаправок в регионе, Наталья Рубина спросила о планах по замене контактной сети троллейбусов, а Антон Князев - о ситуациях, когда возникали трудности с оплатой проезда у детей. По мнению Дениса Сидорова, горадминистрации следует ввести меры контроля использованию перевозчиками экологически чистого транспорта.

«Кроме того, депутатов интересовали вопросы урегулирования установки дорожных знаков на реконструированных дорогах, повышения ответственности подрядчика и заказчика за неэффективное использование бюджетных средств, создания единой сети транспортного обслуживания населения города и области, организации качественной уборки дорожного покрытия и тротуаров», - передает с заседания пресс-служба Рязанской областной Думы.

Завершая заседание, первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев высказался об особом значении эффективного взаимодействия между ведомствами и оперативности при принятии решений по обозначенным вопросам. По итогам «правительственного часа» заксобрание выработает рекомендации профильному министерству.