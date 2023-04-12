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НовостиПолитика12 апреля 2023 14:54

Всё, Иван Бахилов покинул должность главы администрации Касимовского района

Глава администрации Касимовского района Бахилов ушел в отставку
Источник:kp.ru
Глава администрации Касимовского района Иван Бахилов подал в отставку. Фото: "Пресса".

Глава администрации Касимовского района Иван Бахилов подал в отставку. Фото: "Пресса".

12 апреля глава администрации Касимовского района Иван Бахилов ушел в отставку. Депутаты районной Думы поддержали решение чиновника. Исполнять обязанности главы будет его первый зам Владимир Куницын, сообщает «Пресса».

Иван Бахилов является одним из кандидатов на должность главы администрации города Касимова. 10 апреля на заседании конкурсной комиссии он представил социально-экономические программы развития муниципалитета.