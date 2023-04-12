В День космонавтики в Рязани открыли бюст Циолковскому. Фото: администрация Рязани.

В День космонавтики, 12 апреля, около школы №16 в Рязани торжественно открыли бюст Константину Циолковскому. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Памятник установили в рамках проекта «Аллея Российской Славы» по инициативе правнука Циолковского Сергея Самбурова. Скульптор этой работы - народный художник РФ Салават Щербаков.

Место для монумента выбрано не случайно. В здании школы более 40 лет действует единственный в городе Музей космонавтики, а на фасаде здания изображен графити-мурал: «Через знания к звездам!»

Во время церемонии открытия выступил ветеран Байконура, телеметрист центрального блока космического корабля, отправившего в полет Юрия Гагарина, Алексей Клочков.