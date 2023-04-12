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НовостиОбщество12 апреля 2023 14:29

В День космонавтики в Рязани открыли бюст Циолковскому

Монумент установили около школы №16, где действует музей космонавтики
Источник:kp.ru
В День космонавтики в Рязани открыли бюст Циолковскому. Фото: администрация Рязани.

В День космонавтики в Рязани открыли бюст Циолковскому. Фото: администрация Рязани.

В День космонавтики, 12 апреля, около школы №16 в Рязани торжественно открыли бюст Константину Циолковскому. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Памятник установили в рамках проекта «Аллея Российской Славы» по инициативе правнука Циолковского Сергея Самбурова. Скульптор этой работы - народный художник РФ Салават Щербаков.

Место для монумента выбрано не случайно. В здании школы более 40 лет действует единственный в городе Музей космонавтики, а на фасаде здания изображен графити-мурал: «Через знания к звездам!»

Во время церемонии открытия выступил ветеран Байконура, телеметрист центрального блока космического корабля, отправившего в полет Юрия Гагарина, Алексей Клочков.