Художница Маргарита Будылева: Я надеюсь, что зрители оценят искренность моих работ

Выставка художницы Маргариты Будылевой открылась в Рязани.

Художница Маргарита Будылева родом из Грузии. Но по воле судьбы переехала в Рязань почти 30 лет назад. За это долгое время она успела полюбить наш город, но по родному Тбилиси до сих пор скучает. Эта ностальгия вылилась в цикл картин, из которых сложилась выставка под названием «В одном городе».

Ностальгия по родному городу вылилась в цикл картин «В одном городе».

Старые двухэтажные домики с балконами, украшенными комнатными цветами, веранды, кованые ворота, виноградная лоза – вот таким предстает перед зрителем выставки Тбилиси. Автор большое внимание уделяет деталям. Вот, например, «Пейзаж с виноградной веткой». Привлекает внимание выбивающаяся из виноградной лозы веточка. Вот такая она – непослушная, непокорная, не хочет укладываться в обычные рамки, выделяется из общей массы. Художница призналась, что по характеру она похожа на эту веточку.

- В последний раз я была в своем родном городе 4 года назад и испытала грустные чувства, - рассказывает Маргарита Левкоевна. - Многие из тех домов, что представлены на моих картинах, уже снесены. На их месте построили современные высотки. А память о тех старых домиках останется не только в моем сердце, но и на моих полотнах. Я надеюсь, что зрители оценят искренность моих работ.

Художница надеется, что зрители оценят искренность ее работ.

Выставка проходит в галерее Прио-Внешторгбанка и продлится до 15 мая. Вход свободный.