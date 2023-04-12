В поножовщине в Новомичуринске пострадали подростки 14 и 16 лет

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам (п. «б» ч. 3 ст.111 УК РФ).
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Следственный комитет возбудил уголовное дело о поножовщине среди подростков в Новомичуринске Рязанской области. Там, в парке на проспекте Смрягина, юноша ранил двух других несовершеннолетних горожан – 14 и 16 лет.
Парень задержан. Ему вменяется статья об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам (п. «б» ч. 3 ст.111 УК РФ).
К проверке обстоятельств подключилась прокуратура:
«По факту произошедшего прокуратурой области организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проведение которой поручено прокурору Пронского района», - говорится в заявлении госоргана.
Ранее сообщалось, что потерпевших прооперировали в Новомичуринской МРБ. Ножевые удары пришлись одному в пах, другому – в спину. Их состояние врачи оценивают как стабильное, средней тяжести.