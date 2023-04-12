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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 9:22

Подросток в Новомичуринске устроил поножовщину, ранив двух ровесников

Подросток напал с ножом на двух школьников в парке в Рязанской области
Источник:kp.ru
Подросток в Новомичуринске устроил поножовщину, ранив двух ровесников.

Подросток в Новомичуринске устроил поножовщину, ранив двух ровесников.

Днем 11 апреля в Новомичуринске произошла драка между тремя подростками. Один из них схватил нож и ранил двух человек, сообщает «Пресса».

«Подросток на велосипеде ударил, предположительно ножом, одного из мальчиков в пах, а второго в спину», - говорится в сообщении. Пострадавших срочно госпитализировали.

В настоящее время Михайловским МСО СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Следователи рассматривают вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Вечером 11 апреля в Пронском районе обнаружили труп 44-летнего жителя Новомичуринска. Мужчину искали несколько дней (читать подробнее).