Подросток в Новомичуринске устроил поножовщину, ранив двух ровесников.

Днем 11 апреля в Новомичуринске произошла драка между тремя подростками. Один из них схватил нож и ранил двух человек, сообщает «Пресса».

«Подросток на велосипеде ударил, предположительно ножом, одного из мальчиков в пах, а второго в спину», - говорится в сообщении. Пострадавших срочно госпитализировали.

В настоящее время Михайловским МСО СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Следователи рассматривают вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Вечером 11 апреля в Пронском районе обнаружили труп 44-летнего жителя Новомичуринска. Мужчину искали несколько дней (читать подробнее).