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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 8:54

Труп 44-летнего пропавшего рязанца обнаружили у карьера в Пронском районе

Новомичуринца, пропавшего пять дней назад, нашли мертвым в Пронском районе
Источник:kp.ru
В Пронском районе нашли тело пропавшего мужчины.

В Пронском районе нашли тело пропавшего мужчины.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 11 апреля в Пронском районе обнаружили труп 44-летнего жителя Новомичуринска. По информации «Прессы», мужчину разыскивали с 6 апреля, когда он покинул приемный покой больницы и ушел в неизвестном направлении.

Обнаружили тело в поле недалеко от карьера. По предварительным данным, мужчина ушел из больницы и заблудился.

В настоящее время по данному факту Михайловским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.