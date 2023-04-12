Труп 44-летнего пропавшего рязанца обнаружили у карьера в Пронском районе

В Пронском районе нашли тело пропавшего мужчины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 11 апреля в Пронском районе обнаружили труп 44-летнего жителя Новомичуринска. По информации «Прессы», мужчину разыскивали с 6 апреля, когда он покинул приемный покой больницы и ушел в неизвестном направлении.

Обнаружили тело в поле недалеко от карьера. По предварительным данным, мужчина ушел из больницы и заблудился.

В настоящее время по данному факту Михайловским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.