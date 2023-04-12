Санькина любовь. Рязанец бойко торговал через интернет семенами моркови несуществующих сортов

Рязанца уличили в торговле через интернет семенами моркови несуществующих сортов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанский предприниматель бойко торговал через интернет-магазин семенами моркови несуществующих сортов, пока нарушения не обнаружили сотрудники Россельхознадзора. В ассортименте рязанца были следующие сорта:

- «Санькина любовь»;

- «Рамос»;

- «Тип-топ»;

- «Сочная сладкая».

Ни один из этих сортов семян моркови не был зарегистрирован в Госреестре селекционных достижений.

«Семена, которые не прошли необходимые испытания, могут отрицательно повлиять на урожайность. Кроме того, они могут содержать генетически модифицированные организмы, что влечет угрозу причинения вреда человеку», - говорится в сообщении.

Предпринимателю объявили предостережение.