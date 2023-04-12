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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 8:08

Автомобиль Mazda сбил восьмилетнюю девочку в центре Рязани

Восьмилетняя девочка попала под колеса иномарки на улице Чкалова в Рязани
Источник:kp.ru
ДТП произошло прямо на пешеходном переходе. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

ДТП произошло прямо на пешеходном переходе. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В центре Рязани под колеса автомобиля попала восьмилетняя девочка. Все произошло утром 11 апреля около дома №5 по улице Чкалова. Подробности дорожного происшествия рассказали в пресс-службе областного Управления МВД.

По предварительной информации, ребенок переходил дорогу по необорудованному светофорами пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль Mazda, за рулем которого находилась 35-летняя жительница областного центра.

В результате ДТП девочка-пешеход получила травмы и обращалась за медицинской помощью. Что стало причиной наезда, в настоящее время выясняют сотрудники областной Госавтоинспекции.

Всего, по информации УМВД, за минувшие сутки на дорогах Рязанской области произошло пять ДТП с пострадавшими, пять человек травмировались.