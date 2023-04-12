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НовостиОбщество12 апреля 2023 7:49

Утром 12 апреля рязанская ГИБДД вышла в масштабный рейд. Вот кого будут задерживать

Утром 12 апреля рязанская ГИБДД вышла в масштабный рейд по поиску машин с подложными номерами
Источник:kp.ru
Рязанская ГИБДД вышла в масштабный рейд по поиску машин с подложными номерами.

Рязанская ГИБДД вышла в масштабный рейд по поиску машин с подложными номерами.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Утром 12 апреля инспекторы ГИБДД проводят в Рязани и области масштабные рейды. Под особое внимание полиции попадут водители, на автомобилях которых подложные госзнаки, а сами машины не зарегистрированы в установленном порядке.

«В случае выявления данных правонарушений водителей привлекут к строгой административной ответственности», - говорится в сообщении УМВД России по Рязанской области.

Вечером в Рязани из-за оставленной на дороге тротуарной плитки произошло жесткое ДТП. Машина на неосвещенной трассе налетела на кучу стройматериала (читать подробнее).