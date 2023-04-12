Холодную воду 12 апреля выключили на пяти улицах Рязани

Центр Рязани и микрорайон Агропром остались без холодной воды 12 апреля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Среда, 12 апреля, в Рязани вновь не обойдется без отключений холодной воды. До вечера коммунального ресурса не будет на пяти улицах областного центра. Объявление о грядущих ремонтных работах на городских сетях появилось на сайте МУП «Водоканал».

В среду отключение затронуло центр Рязани и микрорайон Агропром. С 9.00 утра выключили воду на улицах Лермонтова, Совхозной и 8-го Марта, а также на 1-м Совхозном проезде. А с 9.30 остались без воды жители одного из домов по улице Загородной. Завершить ремонтные работы коммунальщики планируют к 17.00 часам.

Адреса, по которым приостановилось холодное водоснабжение 12 апреля:

с 9.00 до 17.00:

- 1-й Совхозный проезд, дома 2/4, 4, 8/5;

- улица 8-го Марта, дома 24, 26;

- улица Лермонтова, дом 2 – Школа №36;

- улица Совхозная, дома 3, 5, 7, 7а, 9.

С 9.30 до 17.00:

- улица Загородная, дом 18.