Из-за оставленной на дороге тротуарной плитки в Рязани произошло жесткое ДТП

В Рязани из-за оставленной на проезжей части тротуарной плитки произошло ДТП. Фото: «ДТП | Аварии | Рязань».

На окраине Рязани произошло жесткое ДТП из-за оставленной на краю дороги тротуарной плитки. Все произошло вечером. На записи видеорегистратора видно, как на плохо освещенной дороге легковой автомобиль налетел на груду тротуарной плитки и перевернулся.

«ДТП в Дашках Военных, тротуарную плитку положили на проезжую часть без опознавательных знаков», - говорится в описании видео в сообществе «ДТП | Аварии | Рязань».

Если верить дате, указанной на записи, то ДТП произошло 10 апреля в 21:44.

К настоящему времени официальной информации об аварии не поступало. Подробности уточняются.