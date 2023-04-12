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НовостиОбщество12 апреля 2023 6:32

Мэрия Рязани срочно разыскивает наследников земельного участка, стоимостью около 1 млн рублей

В Рязани разыскивают наследников земельного участка в ТИЗ «Дядьково-1»
Источник:kp.ru
Мэрия Рязани срочно разыскивает наследников земельного участка, стоимостью около 1 млн рублей.

Мэрия Рязани срочно разыскивает наследников земельного участка, стоимостью около 1 млн рублей.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэрия срочно разыскивают наследников земельного участка, расположенного на окраине Рязани на территории ТИЗ «Дядьково-1». Ранее собственником земли являлся Федотов Андрей Михайлович, родившийся 18 марта 1960 года, умер – 14 октября 2019 года.

Наследникам или лицам, которые владеют информацией о наследниках, необходимо в течение 30 дней обратиться в управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Рязани.

Согласно публичной кадастровой карте, указанный участок, площадью 705,7 кв. метров, предназначен под индивидуальную застройку. Кадастровая стоимость земельного участка – более 961 тысяч рублей.