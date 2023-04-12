Погибшего в ходе СВО Владислава Мосолова похоронили в Рязанской области

Погибшего в ходе СВО Владислава Мосолова похоронили в родном селе Иванкове Спасского района. Фото: "Спасские вести".

11 апреля в Рязанской области простились с Владиславом Мосоловым, погибшим в ходе СВО. Похороны прошли в селе Иванкове Спасского района, где военнослужащий родился, сообщают «Спасские вести».

По данным издания, Мосолов был мобилизован 21 октября 2022 года для участия в СВО в составе инженерных войск. Ему было 27 лет.

Владислав Мосолов учился в Иванковской начальной и Ижевской средней школах, окончил Спасский политехнический техникум по специальности «механик». Затем была срочная служба в воздушно-десантных войсках.