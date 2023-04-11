Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 16:17

Росприроднадзор зафиксировал незначительное помутнение питьевой воды в Рязани

Результаты исследований не вызывают опасений
Источник:kp.ru
Росприроднадзор зафиксировал незначительное помутнение питьевой воды в Рязани

Росприроднадзор зафиксировал незначительное помутнение питьевой воды в Рязани

Во время весеннего половодья региональное управление Росприроднадзора ежедневно проверяет качество питьевой воды. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Так, к 10 апреля сотрудники ведомства проверили 420 проб воды из питьевых источников. Как показали результаты исследований, все пробы не вызывают опасений по микробиологическим показателям.

Однако специалисты отметили, что качество воды из питьевых источников имеет незначительное отклонение от нормативов по показателям мутности. Как отметили в пресс-службе ведомства, ситуация находится на контроле управления.