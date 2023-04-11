Росприроднадзор зафиксировал незначительное помутнение питьевой воды в Рязани

Во время весеннего половодья региональное управление Росприроднадзора ежедневно проверяет качество питьевой воды. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Так, к 10 апреля сотрудники ведомства проверили 420 проб воды из питьевых источников. Как показали результаты исследований, все пробы не вызывают опасений по микробиологическим показателям.

Однако специалисты отметили, что качество воды из питьевых источников имеет незначительное отклонение от нормативов по показателям мутности. Как отметили в пресс-службе ведомства, ситуация находится на контроле управления.