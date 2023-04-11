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НовостиОбщество11 апреля 2023 14:45

Для прохождения теплохода «Баклан» в Рязани закроют мост через Трубеж

В Рязани временно закроют движение по Северному обходу
Источник:kp.ru
В Рязани 12 апреля временно закроют движение на мосту через реку Трубеж.

В Рязани 12 апреля временно закроют движение на мосту через реку Трубеж.

В ночь на 12 апреля в Рязани закроют движение транспорта по мосту через Трубеж на Северной окружной дороге (Северный обход). Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог. По информации властей, причина закрытия – прохождение теплохода «Баклан» для выполнения «плановых работ на Оке».

Закрыто движение будет всего один час – с 00:00 до 01:00.

«Уважаемые водители, просим учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», - говорится в сообщении миннтранса.

Теплоход «Баклан» принадлежит ФГУП «Канал имени Москвы».