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НовостиОбщество11 апреля 2023 14:12

На обустройство контейнерных площадок в Рязанской области выделили 50 млн рублей

В Рязанской области выделят 50 млн рублей на организацию контейнерных площадок
Источник:kp.ru
В Рязанской области на обустройство контейнерных площадок направят 50 миллионов рублей.

В Рязанской области на обустройство контейнерных площадок направят 50 миллионов рублей.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На обустройство контейнерных площадок в Рязанской области выделят 50 млн рублей. Такую сумму назвал губернатор Павел Малков 11 апреля на заседании регионального правительства.

«В 2023 году впервые в областной бюджет заложили деньги на организацию контейнерных площадок. Это 50 млн рублей. Планируем заложить еще столько же. Я поручил проанализировать, как в целом по области складывается ситуация. В ближайшее время поймем, куда в первую очередь нужно направить эти деньги», - сказал Малков.

Губернатор заверил, что проблему с организацией контейнерных площадок в Рязанской области решат в кратчайшие сроки.

На этом же заседании губернатор Малков представил руководителей двух новых комитетов Рязанской области. На один из этих комитетов направят 1,5 млрд рублей (читать подробнее).