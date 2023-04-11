В Рязани реку Трубеж очистят от донных отложений и лишней растительности

Так выглядел Трубеж возле Рязанского кремля в августе 2019 года.

Областное министерство природопользования заказало разработку проектной документации для расчистки русла реки Трубеж в Рязани. Закупка на 12 млн рублей размещена 10 апреля.

Работы будут разбиты на четыре участка общей протяженностью 7,8 километра: первый из них начинается в месте слияния Плетенки и Павловки, а последний заканчивается между Рязанским кремлем и речным портом.

Исходя из описания объекта закупки, Трубеж планируется очистить от донных отложений, наносов и растительности, включая больные, накренившиеся и упавшие деревья в пятиметровой зоне от береговой линии водного объекта.

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