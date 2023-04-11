Последние теплые деньки перед арктическим вторжением: 12 апреля рязанцев ожидает +18 градусов

12 апреля рязанцев ожидает +18 градусов, но потом начнется похолодание. Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду, 12 апреля, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ночью переменный ветер, днем – восточный, порывами до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -2… +3 градуса, днем +13… +18 градусов.

По информации специалистов центра «Фобос», только 14-15 апреля из-за арктического вторжения температура в Рязани понизится до +10…+9 градусов, и «это полностью соответствует климатической норме середины апреля».