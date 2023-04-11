Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 13:20

Последние теплые деньки перед арктическим вторжением: 12 апреля рязанцев ожидает +18 градусов

12 апреля рязанцев ожидает +18 градусов, но потом начнется похолодание
Источник:kp.ru
12 апреля рязанцев ожидает +18 градусов, но потом начнется похолодание.

12 апреля рязанцев ожидает +18 градусов, но потом начнется похолодание.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду, 12 апреля, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ночью переменный ветер, днем – восточный, порывами до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -2… +3 градуса, днем +13… +18 градусов.

По информации специалистов центра «Фобос», только 14-15 апреля из-за арктического вторжения температура в Рязани понизится до +10…+9 градусов, и «это полностью соответствует климатической норме середины апреля».