С пополнением! Восемь приезжих из ближнего зарубежья приняли в Рязани присягу гражданина России

Восемь человек из ближнего зарубежья приняли в Рязани присягу гражданина России.

Восемь граждан, прибывших в Рязань из стран ближнего зарубежья, принесли присягу гражданина Российской Федерации. Как сообщает УМВД России по Рязанской области, приезжие поклялись соблюдать Конституцию и законодательство России, права и свободы ее граждан, уважать культуру новой родины, историю и традиции. Кроме того, они поклялись защищать свободу и независимость государства.

Приезжие из ближнего зарубежья поклялись защищать свободу и независимость России.

В отделе по вопросам миграции новых граждан России поздравили с приобретением гражданства, пожелали счастья, крепкого здоровья и успехов. В качестве подарка россиянам вручили основной закон государства – Конституцию. Полицейские также объяснили всем, как получить паспорт гражданина РФ.

«По окончании торжественной церемонии сограждане поспешили сделать общее фото на долгую память об одном из самых знаменательных дней в их жизни», - говорится в сообщении рязанского УМВД.