Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 10:29

На благоустройство Кремлевского сквера в Рязани Правительство РФ выделило 200 млн рублей

По словам вице-губернатора Бранова, проект уже готов, и осталось лишь предусмотреть областное софинансирование
Источник:kp.ru
Визуализация благоустройства Кремлевского сквера со страницы Артема Бранова.

Визуализация благоустройства Кремлевского сквера со страницы Артема Бранова.

Правительство РФ выделило 200 млн рублей на благоустройство Кремлевского сквера в Рязани. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил в соцсетях вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов.

«Проект благоустройства уже готов, необходимое софинансирование в региональном бюджете оперативно предусмотрим», - прокомментировал новость Бранов, приложив визуализацию одной из аллей.

Он также назвал парк возле Рязанского кремля важнейшей локацией большого пешеходного маршрута по городу.