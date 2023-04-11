На благоустройство Кремлевского сквера в Рязани Правительство РФ выделило 200 млн рублей

Визуализация благоустройства Кремлевского сквера со страницы Артема Бранова.

Правительство РФ выделило 200 млн рублей на благоустройство Кремлевского сквера в Рязани. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил в соцсетях вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов.

«Проект благоустройства уже готов, необходимое софинансирование в региональном бюджете оперативно предусмотрим», - прокомментировал новость Бранов, приложив визуализацию одной из аллей.

Он также назвал парк возле Рязанского кремля важнейшей локацией большого пешеходного маршрута по городу.