Суд оправдал экс-замглавы администрации Рязани Сергея Пашкевича и освободил из-под стражи

Суд признал экс-замглавы администрации Рязани Сергея Пашкевича невиновным в получении взятки. Фото: администрация Рязани.

Бывшему заместителю главы администрации Рязани Сергею Пашкевичу вынесли оправдательный приговор, сообщает «ВидСбоку». 10 апреля судья Октябрьского районного суда города Тамбова Алексей Торозов постановил, что бывший чиновник не причастен к получению взятки в деле по рязанскому МП «Детское питание». Сразу после оглашения оправдательного приговора Пашкевич вышел на свободу.

Бывший советник главы администрации Рязани на общественных началах Александр Зайкин и экс-советник министра экономического развития РФ Павел Пущин получили реальные сроки лишения свободы.

Еще в октябре 2021 года все трое фигурантов получили реальные сроки. Однако суд апелляционной инстанции отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

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