Два подростка чуть не погибли, перевернувшись на мопеде в Сасове.

Вечером 10 апреля на улице Кадомской в Сасове произошло жесткое ДТП с участием подростков, сообщает УМВД России по Рязанской области. По предварительным данным, 15-летний школьник, не имеющий водительских прав, мчался на мопеде «Орион» и перевернулся.

В результате дорожного происшествия 14-летний пассажир получил травмы.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили различные травмы.