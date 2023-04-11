Три человека пострадали от укусов клещей в Рязанской области

Чаще всего люди встречают клещей в лесах, лесопарковых зонах, на дачных участках и кладбищах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 3 по 9 апреля в медицинские учреждения Рязанской области обратились трое человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них один ребенок.

«Наиболее вероятными местами нападения клещей являются лесные массивы, лесопарковые зоны, дачные участки, кладбища», - отмечает региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что на территории Рязанской области иксодовые клещи могут являться переносчиками болезни Лайма, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза.