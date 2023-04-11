Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 7:50

Три человека пострадали от укусов клещей в Рязанской области

Эти насекомые могут быть переносчиками ряда инфекций
Источник:kp.ru
Чаще всего люди встречают клещей в лесах, лесопарковых зонах, на дачных участках и кладбищах.

Чаще всего люди встречают клещей в лесах, лесопарковых зонах, на дачных участках и кладбищах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 3 по 9 апреля в медицинские учреждения Рязанской области обратились трое человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них один ребенок.

«Наиболее вероятными местами нападения клещей являются лесные массивы, лесопарковые зоны, дачные участки, кладбища», - отмечает региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что на территории Рязанской области иксодовые клещи могут являться переносчиками болезни Лайма, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза.