Частичное перекрытие Первомайского проспекта ждет рязанцев в 2023 году

Первомайский проспект в Рязани летом 2023 года частично перекроют из-за ремонта инженерных коммуникаций.

Летом 2023 года рязанцев ждет частичное перекрытие Первомайского проспекта из-за ремонта инженерных коммуникаций. Такую информацию озвучили на заседании общественного совета при областном министерстве транспорта и автодорог.

«Работы пройдут в период с конца июня по август включительно», - сообщает минтранс.

Как уже сообщалось, уже с 15 апреля ограничат движение по участку Северной окружной дороги напротив 2-го Борковского карьера, перекрыв полосу в сторону улицы Каширина. Транспорт в обе стороны пустят по полосе в сторону микрорайона Канищево (подробнее).

Чтобы оба ограничения движения не наложились друг на друга, на «Северке» основные работы по устройству покрытия «на основной дороге» (видимо, без учета расширения проезжей части) власти рассчитывают завершить до конца июня.