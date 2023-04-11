Незаконные расходы при реконструкции Касимовского шоссе в Рязани выявили аудиторы

Перекресток Касимовского шоссе и улицы Советской Армии во время реконструкции в 2021 году. Фото: администрация Рязани.

Контрольно-счетная палата выявила незаконное использование бюджетных средств, выделенных в 2020-2021 годах на реконструкцию автодорог по Касимовскому шоссе и улице Советской Армии в Рязани. Объектами проверки, отчет по результатам которой рассматривался 10 апреля, были областной минтранс и городская администрация.

«По фактам незаконного использования бюджетных средств направлено обращение в прокуратуру Рязанской области, в УМВД Российской Федерации по Рязанской области», - сообщили государственные аудиторы.

Также КСП приняла решение внести представление главе администрации Рязани, которое должно быть исполнено до 1 августа. При этом ни содержание этого представления, ни суть выявленных нарушений пока не разглашаются.