Движение по Северной окружной дороге Рязани ограничат с 15 апреля

На участке между поворотом на 5-й район Борок и путепроводом у 2-го Борковского карьера начнут перестилать покрытие и расширять дорогу.

С 15 апреля в Рязани вновь ограничат движение по Северной окружной дороге. Как сообщает областной минтранс, в этот день подрядчик выйдет на участок между поворотом на 5-й район Борок и путепроводом у 2-го Борковского карьера.

Там планируется приступить к фрезерованию старого покрытия и работам по расширению проезжей части.

«На месте производства работ автомобильное движение в сторону улицы Каширина будет закрыто», - рассказали в министерстве.

Движение в обоих направлениях временно пустят по другой полосе (в сторону микрорайона Канищево).