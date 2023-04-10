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НовостиОбщество10 апреля 2023 18:35

Движение по Северной окружной дороге Рязани ограничат с 15 апреля

Перекроют полосу в сторону улицы Каширина, пустив весь транспорт по другой
Источник:kp.ru
На участке между поворотом на 5-й район Борок и путепроводом у 2-го Борковского карьера начнут перестилать покрытие и расширять дорогу.

На участке между поворотом на 5-й район Борок и путепроводом у 2-го Борковского карьера начнут перестилать покрытие и расширять дорогу.

С 15 апреля в Рязани вновь ограничат движение по Северной окружной дороге. Как сообщает областной минтранс, в этот день подрядчик выйдет на участок между поворотом на 5-й район Борок и путепроводом у 2-го Борковского карьера.

Там планируется приступить к фрезерованию старого покрытия и работам по расширению проезжей части.

«На месте производства работ автомобильное движение в сторону улицы Каширина будет закрыто», - рассказали в министерстве.

Движение в обоих направлениях временно пустят по другой полосе (в сторону микрорайона Канищево).