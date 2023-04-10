Пожар на газозаправке в Рязанской области ликвидирован. Фото: издательство "Пресса".

ГУ МЧС по Рязанской области объявило о ликвидации пожара на газовой заправке. Он случился вечером 10 апреля на улице Пушкина в городе Скопин. На вызов, поступивший в 17:52, выезжали восемь единиц спецтехники, 18 человек личного состава.

Изначально сообщалось, что огонь охватил площадь около 500 кв.м. В 19:21 представители МЧС объявили о локализации пожара на площади 100 «квадратов», а в 19:52 - о полной его ликвидации.

По данным издательства «Пресса», на заправке загорелся газовоз, который готовили к перекачке топлива в резервуары.