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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 17:50

Пожар на газозаправке в Рязанской области ликвидирован

Неофициально сообщается, что загорелся газовоз
Источник:kp.ru
Пожар на газозаправке в Рязанской области ликвидирован. Фото: издательство "Пресса".

Пожар на газозаправке в Рязанской области ликвидирован. Фото: издательство "Пресса".

ГУ МЧС по Рязанской области объявило о ликвидации пожара на газовой заправке. Он случился вечером 10 апреля на улице Пушкина в городе Скопин. На вызов, поступивший в 17:52, выезжали восемь единиц спецтехники, 18 человек личного состава.

Изначально сообщалось, что огонь охватил площадь около 500 кв.м. В 19:21 представители МЧС объявили о локализации пожара на площади 100 «квадратов», а в 19:52 - о полной его ликвидации.

По данным издательства «Пресса», на заправке загорелся газовоз, который готовили к перекачке топлива в резервуары.