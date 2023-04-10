За изнасилование 17-летней девушки в Рязани суд отправил в колонию двух иностранцев

За преступления против половой неприкосновенности 17-летней рязанки осудили двух иностранцев.

В Рязани состоялся суд над насильниками 17-летней девушки. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, виновными признаны иностранцы 1995 и 1997 годов рождения.

Преступление произошло на берегу реки Плетенки 20 июня 2021 года. Помимо изнасилования ( п. «а» ч. 3 ст.131) действия подсудимых квалифицировали по статье об «иных насильственных действиях сексуального характера». Волю потерпевшей они подавляли побоями.

Старшего из двух сообщников суд приговорил к 10 годам лишения свободы, младшего к 11 годам.