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НовостиОбщество10 апреля 2023 14:44

Уровень воды в Оке снизился еще на 14 сантиметров в черте Рязани

Упал и уровень воды в Мокше вблизи Кадома
Источник:kp.ru
Уровень воды в Оке снизился еще на 14 сантиметров в черте Рязани.

Уровень воды в Оке снизился еще на 14 сантиметров в черте Рязани.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС России по Рязанской области рассказало рязанцам, как обстоят дела с половодьем. Данные по состоянию на 10 апреля опубликованы на сайте ведомства.

Сообщается, что в черте Рязани за сутки уровень воды в Оке понизился еще на 14 сантиметров и теперь составляет 557 см выше нулевой отметки гидрологического поста. Кроме того, уровень воды в Мокше у Кадома упал на шесть сантиметров, сейчас он составляет 654 см выше нулевой отметки гидрологического поста.

Из воды появились низководный мост через Ранову у Шелемишево Скопинского района, а также участок дороги на улице Окский проезд в Рязани.

Подробнее почитать о ситуации с половодьем можно здесь.