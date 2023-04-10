СК обнародовал видео с места убийства мужчины в Рязани. Фото: СУ СК РФ по Рязанской области.

Перед судом предстанет рязанец 1978 года рождения, который по пьяни убил своего приятеля. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Рязанской области, а также опубликовали видео с места совершения убийства.

По данным следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый в ходе ссоры, изрядно выпив, ударил ножом в область грудной клетки знакомого. Удар оказался смертельным - мужчина скончался на месте происшествия.

Фигурант признал свою вину и рассказал следствию об обстоятельствах совершения преступления.

Уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.